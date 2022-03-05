“Война закончится, ненависть останется”: печальный прогноз Андрея Макаревича

“Каждый день в результате „спецоперации“ гибнут люди — солдаты, гражданские, дети. Но есть еще одно: каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть — какого черта эти люди вломились в наш дом, бомбят наши города и села, убивают наших близких? Я сейчас не о мифической обкуренной хунте, не о фашистах и бандеровцах — я о каждом жителе Украины. Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?” — написал он.

“Не зреет: она уже созрела, эта ненависть. И стала очень холодной. У всех, кого я знаю”, “Мы уже никогда вам не простим того, что вы сотворили с моей Украиной. Но даже теперь, ненавидя Россию и всех вас, я не пожелаю вам того, что происходит прямо сейчас в Харькове и Херсоне, Киеве и Буче и многих других городах. Я вам, врагам, этого не пожелаю. Настолько это страшно”, “Очень жаль, что вас таких единицы”, “Не с каждым днём, а с первых часов всё сформировалось, а утюжение Харькова артой, в самом про российском Харькове, не осталось ни одного про российски настроенного жителя”, “Это так. С каждым днём мы ненавидим вас больше и больше. С каждым разрушенным домом, с каждой поломанной судьбой. У наших детей эта ненависть теперь в ДНК”, — ответили ему украинцы.