Исход: по слухам Россию покинули семьи Ксении Собчак и Аллы Пугачевой

3 марта ещё формально главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов сообщил, что Собчак покинула Россию (на данный момент и “Эхо Москвы” ликвидировано, и Венедиктов потерял свою должность — даже формальную).

“Лёша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию. Пожалуйста, перестаньте брать информацию где-то, кроме моих соцсетей, и устаивать панику”, — ответила Ксения. Что в переводе означает: да, покинула. Но не навсегда и ещё вернётся. Собчак пояснила, что 2 марта улетела в Турцию в давно запланированный отпуск.

Однако вчера Собчак заметили вовсе не в Турции, а в аэропорту Тель-Авива. Кстати, ранее Ксения оговаривалась, что не исключает вариант такой эмиграции: “Надеюсь, на мужа-еврея”. Правда, с тех пор муж-еврей (Максим Виторган) поменялся на мужа-русского (Константина Богомолова).

В общем, история тёмная.

“Алла Пугачёва улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетел в Англию”, — сообщила подзабытая уже Божена Рынска.

Сама Алла Борисовна не подтверждала свой отъезд и пока не давала официальных сообщений. Её концертный директор на вопросы журналистов отвечает, что “не в курсе”.

Но в целом решение логичное: зарабатывать в России становится невозможно. Сама Пугачёва прекратила концертную деятельность. А Максим Галкин после высказываний за мир “попал под раздачу”: концерты отменяются (причём зрители сами сдают билеты, так как не понимают, как в такое время можно быть не за “спецоперацию”), да и с телевидения пацифистов убирают одного за другим.

Жить в своём замке, конечно, комфортно, но за границей ещё и спокойнее. Как знать, какие меры в дальнейшем будут предприняты в отношении "неблагонадёжных".