Самые необычные санкции против России ввели Стивен Кинг и Deep Purple

Американский писатель, “король ужасов” Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Об этом стало известно из его Twitter-аккаунта. Да и то спохватился Кинг после того, как о том же заявил другой писатель — Линвуд Баркли. “Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пшик во время бури, но я не продлеваю свои контракты на русскую книгу”, — написал тот. “Я тоже“ — ответил Кинг. Хотя, если подумать, в России ужасов хватит и без них.

Кстати, это не первый случай необычных санкций от Кинга. В далёком мирном 2017 году Дональд Трамп забанил Кинга у себя в Твиттере. Обиженный писатель в ответ запретил президенту смотреть экранизации его произведений “Оно” и “Мистер Мерседес”. “Никаких клоунов для вас, Дональд”, — добавил он.

Участники британской рок-группы Deep Purple выступили с критикой российского руководства из-за действий страны на Украине. Обращение появилось 5 марта на официальном сайте музыкального коллектива.

“Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне заместителю председателя Совета безопасности России, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине в честь Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его заявлений”, — заявил пианист Дон Эйри.

Вокалист Иэн Гиллан добавил, что выражение личной позиции может привести к тому, что группа больше никогда не увидит почитателей из России, однако коллектив готов заплатить такую цену.

“Это ничто по сравнению с тем, что мы никогда больше не увидим наших украинских друзей”, — сказал он. В своей части обращения гитарист Стивен Морс призвал Россию остановиться и “опустить оружие”.

Да, возвращение автографа — это серьёзно. То-то Медведев расстроится…