Санкциям назло: ради премьеры “Бэтмена” россиянин слетал в Узбекистан

27-летний Дмитрий рассказал: “Я не люблю, когда что-то рушит мои планы, поэтому стараюсь смотреть на такие ситуации шире и под другим углом… Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошел на показ “Бэтмена” тут. Вот так вот я переиграл Запад”.

“Хотя основной язык тут узбекский, но фильмы все на русском. Пока я еще тут. Решил: почему бы не погостить тут пару дней? Ташкент очень красивый город”, — размышляет путешественник.

Этот своеобразный поход в кино обошёлся россиянину примерно в 220 евро. Однако в дальнейшем подобные путешествия затруднительны. И дело даже не в том, что российские авиакомпании больше не будут летать за границу. Неизвестно, будут ли и дальше американские фильмы выходить в русском дубляже. Впрочем, всегда можно выпустить фильм на языке оригинала, но с субтитрами.

А в России тем временем обещано, что на экраны вернутся “Брат”, “Брат 2” и мультфильмы про трёх богатырей… После “батьмана“ — “братман”.