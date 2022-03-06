Андрей Данилко рассказал, что российских артистов, выступивших за мир, запугивают

По его словам, в первые дни войны в Украине ему начали писать друзья из РФ и рассказывать о том, что им поступают угрозы. А все потому что они против войны с нашей страной.

“В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат. Ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик”, — сказал Данилко.

Также он подтвердил, что Максим Галкин и Алла Пугачева, которые ранее выступили против войны в Украине (по крайней мере, один Галкин), были вынуждены покинуть РФ, так как бояться за будущее своих детей.

Кроме того, Данилко написал новую песню, посвященную президенту России Владимиру Путину. “Припев такой: “Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох. Но причина одна, его не хочет даже сатана”, — процитировал Данилко.