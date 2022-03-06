Россию покинули режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин
Режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России. Пост об этом появился у него в Инстаграме. Аналогичный пост (но уже в Фейсбуке и Телеграме) опубликовал кинокритик Антон Долин.
"Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать — это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара", - написал Балагов.
Кантемир Балагов — российский режиссёр, получивший широкую известность после фильма «Дылда», вышедшего в 2019 году. Картина получила две награды в Каннах, Россия выдвигала её на «Оскар».
Сообщение Антона Долина написано по-русски и более многословно. Кроме того, оно снабжено фото, поясняющее одну из причин отъезда.
Антон Долин — сын барда Вероники Долиной, главный редактор журнала "Искусство кино". Широкому зрителю известен как экс-ведущий кинорубрики в шоу "Вечерний Ургант".