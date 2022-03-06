Россию покинули режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин

"Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать — это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара", - написал Балагов.