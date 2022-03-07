Лидер “Океана Эльзы” Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны Львова

В стартовавшем в этом году 12-м сезоне шоу "Голос страны" Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера. Никто не мог тогда даже предположить, что спустя всего полтора месяца музыкант появится в бронежилете. Но война меняет всё.