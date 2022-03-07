Лидер “Океана Эльзы” Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны Львова
В стартовавшем в этом году 12-м сезоне шоу "Голос страны" Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера. Никто не мог тогда даже предположить, что спустя всего полтора месяца музыкант появится в бронежилете. Но война меняет всё.
Лидер рок-группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук присоединился к рядам Территориальной обороны Львовской области, сообщил начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в Facebook.
“Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! С сегодняшнего дня в составе Территориальной обороны Львовщины он начинает исполнять свой военный долг. Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами!” — написал Тищенко.
На территории Львовской области бои пока не ведутся, но всё может измениться.