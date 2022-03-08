Тайная жизнь женщин Путина. Бывшая жена поведала о строгих правилах, которые обязаны соблюдать избранницы президента

Людмиле был 21 год, она работала стюардессой, когда впервые встретила будущего мужа и президента России. Изначально они были друзьями. Позже Людмила признавалась, что Владимир её сначала вообще не привлекал. “Он был осторожен и, можно сказать, плохо одет. Он выглядел так, будто ему было очень некомфортно. Я бы и не обратила на него внимание, если бы мы встретились на улице”, — вспоминает Людмила.

Но, несмотря на то, что первая встреча не произвела впечатления, 3 года спустя они поженились. У них родились две дочери.

На рубеже веков Путин стал президентом, а Людмила стала стала первой леди. Пока Владимир принимал присягу, Людмила держалась на расстоянии от звезды. Она привыкла быть женой агента. “Она кажется типичной спутницей шпиона, которая привыкла быть в тени и помалкивать о делах мужа”, — охарактеризовала газета Iltalehti Людмилу в 2000 году, когда новоявленная президентская чета отправилась с визитом в Финляндию.

Однако, скромность Людмилы была продиктована ещё и строгими правилами супруга.