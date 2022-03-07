Умер актер Александр Куломзин, сыгравший в “Формуле любви”
Советский и российский актер, танцор и хореограф Александр Куломзин скончался на 66-м году жизни. Смерть наступила еще в конце февраля, — уточняет “Газета”.
Кинозрителю Куломзин известен по роли скомороха-танцора в фильме Марка Захарова «Формула любви». «Захаров остановил свой выбор на мне, объяснил задачу и спросил, кого бы я посоветовал взять, я назвал… А дальше начались сумасшедшие съемки в деревне Барыбино. В первый же день разбили камеру. Помните, в начале фильма катятся колеса? Мы их запускали. И одно колесо попало на какой-то камешек, развернулось и прямиком на камеру…» — цитирует одно из интервью Куломзина eg.ru.
Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. После окончания Московского академического хореографического училища был артистом балета Московского государственного театра оперетты.
Дебютировал в кино в «Празднике оперетты» (1982), в 1986 году сыграл слугу Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы», танцевал в телебенефисах Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Ларисы Голубкиной и Татьяны Дорониной. Был дважды женат, в первом браке родилась дочь Дарья.