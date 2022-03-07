“Долго не проживу”: Игорь Корнелюк пожаловался на здоровье

“Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина — и вот этот весь путь”, — посетовал 59-летний Корнелюк.

Композитор добавил, что врачи порекомендовали ему соблюдать диету, благодаря которой Корнелюк похудел на 20 кг. Медики также посоветовали ему отказаться от алкоголя — музыкант признался, что этот шаг дался ему нелегко.

“Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего”, — резюмировал Корнелюк.

Кардиолог Асият Хачирова прокомментировала эти слова. Врач согласна, что Корнелюку могут грозить инфаркт и инсульт, профилактику которых сложно будет организовать с помощью здорового образа жизни. “Больше возможностей снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний с помощью здорового образа жизни тогда, когда у человека еще все в норме — то есть он здоров, молод, занимается спортом и правильно питается”, — говорит кардиолог.

Однако тот факт, что Корнелюку удалось сбросить уже 24 килограмма, свидетельствует о том, что ему и далее необходимо придерживаться назначенной терапии. “Необходимо принимать и статины (комплекс препаратов для снижения холестерина), и гипогликемические средства (лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови), и комплекс средств в рамках антигипертензивной терапии”, — говорит врач.