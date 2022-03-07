“Я нищий, я бомж”: Михаил Муромов назвал размер своих доходов

Муромов озвучил размер своей пенсии: всего-навсего 10 тысяч рублей в месяц. Посла стремительного падения курса рубля на сегодня это 86,5 евро. А ведь в свое время, на пике популярности, исполнитель давал до 60 выступлений за такой же месяц. И получал за них неплохие гонорары. Как говорит сам вокалист — по 36 рублей, то есть треть средней зарплаты в СССР. Но, конечно, эти расценки просто несопоставимы с доходами звезд в наши дни.