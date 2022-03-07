“Я нищий, я бомж”: Михаил Муромов назвал размер своих доходов
Михаил Муромов назвал размер своей пенсии, который не может не удивить. Автору хитов “Яблоки на снегу” и “Странная женщина” уже 71 год, и его отлично знает публика из бывшего СССР. При этом музыкант и композитор не имеет никаких наград и званий, — недоумевает “Экспресс-газета”.
Муромов озвучил размер своей пенсии: всего-навсего 10 тысяч рублей в месяц. Посла стремительного падения курса рубля на сегодня это 86,5 евро. А ведь в свое время, на пике популярности, исполнитель давал до 60 выступлений за такой же месяц. И получал за них неплохие гонорары. Как говорит сам вокалист — по 36 рублей, то есть треть средней зарплаты в СССР. Но, конечно, эти расценки просто несопоставимы с доходами звезд в наши дни.
Но пенсионный фонд считает, что у музыканта есть дополнительные источники доходов. Например, отчисления от Российского авторского общества (РАО). “С меня сняли все надбавки, потому что в РАО, оказывается, я получаю гонорар за прошлую свою работу. Это, оказывается, у меня дополнительный заработок. В месяц — две, три, четыре тысячи. Я нищий, я бомж!” — возмущается сам Михаил Муромов.
И вот на такие доходы — 13 тысяч рублей (112 евро) — далеко не молодой артист умудряется жить. Спасает разве что отсутствие больших проблем со здоровьем.