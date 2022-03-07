Валентина Юдашкина за молчание изгнали с недели высокой моды в Париже

Назначенное на вторник дефиле Валентина Юдашкина не состоится. А всё из-за того, что наш модельер не высказал публично своего осуждения действиям российских силовиков на Украине.

“Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно”, — заявил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Парижская неделя моды в этом году отличается более мрачной атмосферой показов, к которой призвал Толедано, а также просьбами о пожертвования х в пользу беженцев. Кроме того, в этом году светское мероприятие осталось без зрительниц из России, которые раньше постоянно присутствовали на показах. Единственным исключением стала Мария Шарапова.

Впрочем, многие французские люксовые бренды и так уже приостановили свою деятельность в России. В их числе Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton Moet Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier.

Тем не менее среди манекенщиц на подиумах были замечены россиянки: модели София Штейнберг, Алина Болотина, Таня Чурбанова и Катя Владыкина участвовали в показах Dior, Saint-Laurent и Botter. При этом часть российских супермоделей выразила поддержку украинской стороне конфликта.

Ирина Шейк заявила, что будет делать пожертвования в пользу беженцев и мирного населения Украины, к ней присоединилась Саша Лусс. Саша Пивоварова опубликовала в своем аккаунте украинский флаг, а Наталья Водянова написала о своем сочувствии “всем, кто пострадал от этого конфликта”.