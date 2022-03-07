Русский эмигрант переименует иерусалимский бар “Путин”

Леонид Тетерин, один из совладельцев заведения, заверяет, что фотография новой вывески, гуляющая по интернету, — не более чем фейк, не самый качественный фотошоп. На странице паба в фейсбуке он по-прежнему называется “Путин”, но в оформлении появилась пометка: “The brand new name is loading. Please be patient, it may take some time” (“Новое название в работе. Будьте терпеливы, это может занять время”).

“Мы сняли буквы старого названия сразу же после начала войны, — говорит Тетерин в интервью “Вестям”. — Мы просто не могли поступить иначе. Понятно, что все мы здесь — русскоязычные израильтяне. Но если человек сам не приехал из Украины, то наверняка у него имеются друзья, репатриировавшиеся оттуда, или родственники. Поэтому нам сразу стало понятно, что название придется менять, абстрагироваться от происходящего было невозможно. Но нет, это не будет “паб “Зеленский”, хватит с нас политики. Когда мы называли бар именем президента России, это было очень давно — и все воспринималось иначе. Но все, с политикой мы завязали. Мало ли что может выясниться потом про Зеленского, так что — снова вывеску менять?“ — смеется Тетерин.

Сам Леонид — выходец из России, вместе со всеми израильтянами он внимательно следит за событиями, тем более что его родители живут не в Израиле. “Мы с компаньонами сейчас ломаем голову над новым названием, — говорит Тетерин. — Вариантов хоть отбавляй. Вообще-то мы были бы очень рады назвать его “Тот самый паб”, но проблема в том, что на иврите эта игра слов попросту непонятна. Были и другие идеи, которые предлагали обыграть прежнее название. Putin мы уже были, так почему бы не назвать себя, например, PutOut или InPut? И да, постоянные клиенты очень настаивают, в шутку, конечно, чтобы мы назвали себя в честь Зеленского, но пусть украинский лидер нас простит, мы все же придумаем себе другое название. Которое наверняка многих удивит”.