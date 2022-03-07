Вслед за Михалковым Украина заочно арестовала Баскова и Газманова

Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения, — написала Венедиктова.

Она добавила, что поcкольку Газманов, очевидно, не собирается являться в украинский суд для предъявлeния ему обвинений и не приедет на гастроли на Украину, прокурaтура инициирует процедуру объявления его в международный рoзыск.

При этом она процитировала слова из песен Газманова, написав, что в Киеве считают, что “офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине”.

Это было 5 марта. А сегодня в список “заочных арестантов” добавлся Николай Басков. Причина та же — “посягательство на территориальную целостность страны”. После начала войны певец публично поддержал действия РФ, подчеркнув, что “Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию” и что “руки США и НАТО давно в крови”, — напомнила Венедиктова.

“С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина — подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое — лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте”, — написала она.

Тем временем первый “арестованный”, Никита Михалков, вслед за росийскими дипломатами отбросил всякие культурные формулировки и ответил: “если глава надзорного ведомства Украины предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару”.