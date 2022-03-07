“Прищепка” возвращается: Леонид Володарский готов вновь переводить фильмы для россиян

Леонид Володарский в беседе с изданием “Подъем” согласился озвучивать голливудские премьеры, не попавшие в российский прокат.

При этом, по его словам, это может быть осуществимо благодаря меценатам, а не видеопиратам. “Никаких проблем, деньги платите — переведу. Я готов пойти навстречу, но не бесплатно. Я считаю, что видеопираты не появятся, если только это не будут энтузиасты. Заработать на этом не получится”, — уверен он.

По словам переводчика, видеопиратство было убито интернетом, а не принятыми по борьбе с ним мерами со стороны Голливуда. “Есть другой вопрос: качество этой голливудской продукции, по-моему, это законченное говно. Вы это смотрели, чтобы получать интеллектуальный экстаз, а я получал за это деньги”, — заключил Володарский.

Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России из-за ситуации на Украине. В частности, Warner Bros. отменила выход ленты “Бэтмен” в кинотеатрах России за день до официальной премьеры, а стриминг-сервис Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов, приостановил съёмки российских проектов и вообще перестал работать с Россией.