08.03.2022, 09:39
При попытке сбежать за границу Украины задержаны сын и внук Софии Ротару
ФОТО: screenshot - youtube
Вчера несколько мужчин попытались незаконно перебраться из Украины в соседнюю Молдавию. Правда, им не удалось этого сделать. Беглецов, среди которых оказались сын и внук Софии Ротару, задержали. Напомним, сейчас покидать территорию Украины мужчинам призывного возраста запрещено.
“В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины”, — рассказал источник.
Пока неизвестно, какая судьба ждет беглецов. Что касается Софии Михайловны, то она еще не прокомментировала громкий инцидент.
Руслан Евдокименко — единственный сын Софии Михайловны. Он подарил артистке внука Анатолия и внучку Софию.