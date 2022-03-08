При попытке сбежать за границу Украины задержаны сын и внук Софии Ротару

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Вчера несколько мужчин попытались незаконно перебраться из Украины в соседнюю Молдавию. Правда, им не удалось этого сделать. Беглецов, среди которых оказались сын и внук Софии Ротару, задержали. Напомним, сейчас покидать территорию Украины мужчинам призывного возраста запрещено.