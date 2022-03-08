На грани: Последние данные о состоянии тяжелобольного Владимира Жириновского очень плохи

По информации канала, уровень сатурации у подключенного к ИВЛ политика упал с 96 до 88 процентов. Помимо уровня кислорода в крови, большая часть остальных лабораторных анализов у него остаются в норме. Глава партии ЛДПР находится в медикаментозной коме. Владимир Вольфович постоянно подключен к ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии. Политик был подключен к ИВЛ, однако кислород ему подавали в небольших количествах, так как он мог дышать самостоятельно.

Лидер ЛДПР попал в больницу в конце января, однако стало известно об этом в начале февраля. Причиной госпитализации стали последствия заражения омикрон-штаммом. При этом ранее Жириновский сообщал, что прошел вакцинацию 8 раз.