“Надежд на возвращение нет”: Татьяна Лазарева продолжает выходить на связь из центра Киева

— С конца прошлого года ходили слухи о возможном вторжении России в Украину — как раз в середине-конце февраля. Вы в это верили?

— Я следила за этим, но, видимо, верила недостаточно. Помню свои радостные чувства, когда 16 февраля — по расписанию — война не началась; и как хорошо, что я перенесла свой билет с 16 февраля на 17-е — и вот теперь со спокойной совестью полечу! Если бы у меня были какие-то опасения, то я бы не полетела. Но, как и многие люди, я не думала, что так произойдет.

— После всего произошедшего у вас есть мысли вернуться в Россию?

— Нет, конечно, никаких надежд на возвращение у меня нет, я [в прямых эфирах в инстаграме] наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России — нет.

— У вас богатый опыт протеста, вы вели крупные митинги. Вы сейчас следите за протестами в России?

— Разумеется, слежу.

— Чувствуете ли вы, что задержаний стало больше, а подавление акций идет более жестко?

— Я слежу за цифрами по ОВД-Инфо и по “Медиазоне”, берут примерно половину небольшого количества, которое выходит. У меня вчера приятеля забрали с такого мероприятия. Очень жестко там все, конечно…

— Вы предполагали, что в своих действиях, и так довольно жестких, власть может дойти до такого?

— Я много чего не предполагала. Да, дошло до жесточайших репрессий, до полного закручивания гаек. Несмотря на все наши протесты, призывы ходить на выборы и проявлять гражданскую активность, дошло до того, что Путин развязал [войну]. Его из моего ближайшего круга никто не выбирал. Мы предполагали, что если мы будем малоактивны, то ничего хорошего не будет. И все это произошло. Никакого сослагательного наклонения уже нет, оно не имеет никакого значения.

— Выходите ли вы на улицу в Киеве?

— Выхожу, но очень редко.