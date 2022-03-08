ВИДЕО | Бывший КВНщик, а ныне украинский телеведущий попытался логически доказать, что в Украине нет ущемления русскоязычных

Дмитрий Танкович — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды “ЧП” (Минск) — переехал в Украину, женился и стал ведущим популярных телешоу, в числе которых “В Украине есть таланты” и “Танцуют все”. Дмитрий подчёркивает, что всегда вёл программы исключительно на русском языке и никогда не сталкивался с каким-то “ущемлением” по этому поводу.