08.03.2022, 14:01
ВИДЕО | Бывший КВНщик, а ныне украинский телеведущий попытался логически доказать, что в Украине нет ущемления русскоязычных
ФОТО: screenshot - youtube
Дмитрий Танкович — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды “ЧП” (Минск) — переехал в Украину, женился и стал ведущим популярных телешоу, в числе которых “В Украине есть таланты” и “Танцуют все”. Дмитрий подчёркивает, что всегда вёл программы исключительно на русском языке и никогда не сталкивался с каким-то “ущемлением” по этому поводу.