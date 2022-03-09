Культура
09.03.2022, 20:30

Зачем петь песни "Любэ" в такое время? Организатор вечеринки в Таллинне прокомментировал ситуацию

 
ФОТО: Facebook

На этих выходных в клубе Old Irish состоится вечеринка, где будут исполнять песни группы "Любэ", которая известна своими патриотическим репертуаром. Жители Таллинна заинтересовались, уместно ли петь военные песни "Любэ" в такое время?

Организатор Артемий Сапронов: “Песни группы “Любэ“ — это не только военные песни. Для людей, кто глубже знаком с их творчеством знает, что они составляют 20% от всего репертуара. Группа “Любэ” — это музыка про русского человека, русскую природу, культуру и быт.

Мы стараемся вести с точки зрения мероприятий политически нейтральную позицию. Даже в данном случае — в марте помимо “Любэ” 25 марта мы также проводим Tribute украинской певицы Светланы Лободы.

Прекрасно понимая обострённость сегодняшней ситуации, и искренне соболезнуя Украине в её боли, хотелось бы отметить, что нельзя делить всё по принципу: “Путин говорит на русском языке, называет Лермонтова любимым поэтом и слушает песни группы Любэ”. Давайте будем разумными и не скидывать всё в один котёл”.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

RusDelfi
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