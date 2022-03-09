Зачем петь песни "Любэ" в такое время? Организатор вечеринки в Таллинне прокомментировал ситуацию

Организатор Артемий Сапронов: “Песни группы “Любэ“ — это не только военные песни. Для людей, кто глубже знаком с их творчеством знает, что они составляют 20% от всего репертуара. Группа “Любэ” — это музыка про русского человека, русскую природу, культуру и быт.

Мы стараемся вести с точки зрения мероприятий политически нейтральную позицию. Даже в данном случае — в марте помимо “Любэ” 25 марта мы также проводим Tribute украинской певицы Светланы Лободы.

Прекрасно понимая обострённость сегодняшней ситуации, и искренне соболезнуя Украине в её боли, хотелось бы отметить, что нельзя делить всё по принципу: “Путин говорит на русском языке, называет Лермонтова любимым поэтом и слушает песни группы Любэ”. Давайте будем разумными и не скидывать всё в один котёл”.

(орфография и пунктуация автора сохранены)