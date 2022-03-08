08.03.2022, 15:00
ВИДЕО | “Может, хватит молчать?” Таир Мамедов обратился к бывшим коллегам по Comedy Club
ФОТО: screenshot - youtube
Сложно поверить, но Comedy Club выходит уже почти 17 лет. За это время кто-то занялся более серьёзным делом, кто-то продолжает быть лицом программы, кто-то уехал в другие страны. Один из уехавших — Таир Мамедов. Сейчас он живёт в США, но полагает, что и оставшиеся в России звёзды могут хотя бы выступить за мир.
При этом отдельно досталось Гарику Мартиросяну, который открестился от “шизофреников, маньяков, наркоманов, тварей, мерзавцев и отвратительных типов”, когда они вступились за Идрака Мирзализаде. Убеждая остальных своих друзей высказаться в поддержку мира, Таир также подметил, что сейчас Семён Слепаков уже почуял перемены и “примеряет другую обувь”. В целом же обращение получилось совсем не смешным, а довольно жёстким.