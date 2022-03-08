“Их оружие — вранье”: Россию покинула поэтесса Вера Полозкова

“Мы улетели. <…> Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно — в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили.

За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. <…> Но государство не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие — вранье. Вранье и нагнетание ужаса.

Я верю, что так будет не всегда”, — написала Вера Полозкова в прозе.