08.03.2022, 16:44
“Их оружие — вранье”: Россию покинула поэтесса Вера Полозкова
ФОТО: screenshot - youtube
Любимый псевдопатриотический призыв “Не нравится — вали!” к радости российских псевдопатриотов услышан. Россию покидают те, кому есть что терять. И те, кто понимает, что ждёт страну впереди. О своём решении покинуть Россию написала и Вера Полозкова.
“Мы улетели. <…> Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно — в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили.
За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. <…> Но государство не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие — вранье. Вранье и нагнетание ужаса.
Я верю, что так будет не всегда”, — написала Вера Полозкова в прозе.