От санкций внезапно пострадал “Модный приговор”: участниц не во что одеть

«Невозможно переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — отметил историк моды.

В то же время ведущий шоу подчеркнул, что команда проекта записала несколько выпусков в запас. Также он выразил уверенность, что их обязательно покажут, когда на Первый канал вернут развлекательные программы.

Вместе с тем Васильев заявил, что пока не знает, когда возобновятся съемки программы.

Остаётся добавить, что сам Васильев находится в Париже. Формально - на Неделе высокой моды. А будет ли возвращаться - возможно, решение ещё не принято.