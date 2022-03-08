От санкций внезапно пострадал “Модный приговор”: участниц не во что одеть
Санкции против России коснулись женской аудитории Первого канала: приостановлены съёмки столь любимого ею “Модного приговора”. Историк моды и ведущий шоу Александр Васильев заявил, что главной причиной приостановки съемок дальнейших программ стало закрытие в России всех модных магазинов.
«Невозможно переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — отметил историк моды.
В то же время ведущий шоу подчеркнул, что команда проекта записала несколько выпусков в запас. Также он выразил уверенность, что их обязательно покажут, когда на Первый канал вернут развлекательные программы.
Вместе с тем Васильев заявил, что пока не знает, когда возобновятся съемки программы.
Остаётся добавить, что сам Васильев находится в Париже. Формально - на Неделе высокой моды. А будет ли возвращаться - возможно, решение ещё не принято.