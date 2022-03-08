Из России уехали Земфира и Рената Литвинова с дочерью

По некоторым предположениям, на данный момент приятельницы находятся в Париже. Некоторые поклонники уверены, что Литвинова и Земфира улетели на время — “решить какие-то рабочие моменты”.

Сами артистки никак свой отъезд не комментировали: обе женщины являются очень скрытными. Однако их инсайдеры сообщили, что ради экстренного отъезда Ренате пришлось закрыть несколько проектов, над которыми она работала. Так что версия об эмиграции вполне может рассматриваться как основная.