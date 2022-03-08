08.03.2022, 18:30
Из России уехали Земфира и Рената Литвинова с дочерью
ФОТО: screenshot - youtube
В одном из Telegram-каналов сообщается, что российская рок-певица Земфира, а также актриса театра и кино Рената Литвинова втайне улетели из России в связи с ситуацией в Украине.
По некоторым предположениям, на данный момент приятельницы находятся в Париже. Некоторые поклонники уверены, что Литвинова и Земфира улетели на время — “решить какие-то рабочие моменты”.
Сами артистки никак свой отъезд не комментировали: обе женщины являются очень скрытными. Однако их инсайдеры сообщили, что ради экстренного отъезда Ренате пришлось закрыть несколько проектов, над которыми она работала. Так что версия об эмиграции вполне может рассматриваться как основная.