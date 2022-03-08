08.03.2022, 19:30
Все бегут-бегут-бегут-бегут... И даже Валерий Леонтьев
ФОТО: screenshot - youtube
Поклонников 72-летнего Валерия Леонтьева насторожило его молчание в соцсетях. Последний пост он выкладывал в Инстаграм 20 февраля. Друг народного артиста сообщил изданию, что Леонтьев сейчас находится за границей.
“Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость”, — сообщил знакомый певца. Известно, что Валерий Леонтьев владеет двухэтажной виллой в Майами. Ее стоимость оценивается примерно в 3 358 000 долларов.
Певец купил дома в США много лет назад. Туда на ПМЖ переехала его супруга Людмила Исакович.
Когда, если не сейчас, время уйти на пенсию и насладиться жизнью на берегу океана?