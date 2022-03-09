Иосиф Пригожин и Валерия уехали в Израиль. Стас Садальский язвительно это прокомментировал

Звездная пара сообщила о своем решении в микроблоге. Формально супруги улетели на Землю обетованную, чтобы отпраздновать 85-летний юбилей тети Пригожина. Музыкальный продюсер не стал распространяться о том, сколько он планирует задержаться за пределами России: с одной стороны, подписал снимок "экспресс-визит", с другой — дал понять, что у него “одна нога здесь, другая там”. Все это происходит на фоне массового бегства из РФ знаменитых людей. До этого СМИ распространяли информацию об отъезде Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, Ксении Собчак, Наташи Королевой, Чулпан Хаматовой и других. Пока что не очень понятно, насколько все эти сообщения соответствуют действительности, однако некоторые артисты уже посоветовали уехавшим не возвращаться.

На новость о том, что к числу “беглецов” присоединились Валерия и Иосиф Пригожин, бурно отреагировал 70-летний актер театра и кино Стас Садальский. В своем микроблоге он разместил фотографию семейной пары, сопроводив снимок ироничным комментарием. “Поздравить тётю Галю: Пригожин и Валерия вслед за Галкиным и Пугачёвой улетели в Израиль! Поздравьте Иосифа”, — написал Садальский, добавив к этому хештег “патриоты”.

Комментаторы микроблога артиста стали активно высказываться по поводу произошедшего. “Надеюсь, их не пустят обратно”, “Пусть там и остаются навсегда”, “Кто бы сомневался”, “Приехал поздравить тетю Галю, а держится за Валеру”, “Одни эмоции”, “Пусть там и остаются. Обойдемся без них с удовольствием”, — указывают пользователи Сети.

Впрочем, россиянам скоро с удовольствием придётся обходиться без очень многого. Даже державшаяся до последнего Coca cola решила прекратить торговлю (вероятно, решение согласовывалось с давним конкурентом PepsiCo и было озвучено одновременно). И теперь нельзя покупать наличные доллары.