ВИДЕО | “Промойте мозги”: Максим Галкин вступил в полемику с россиянами
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который одним из первых в РФ публично выступил против войны в Украине, посоветовал согражданам “промыть мозги” и подчеркнул, что имеет полное право на свое мнение. Даже если оно не совпадает с офицальной позицией государства, — сообщает “Обозреватель”.
На днях Галкин поздравил подписчиков в Instagram с Прощеным Воскресеньем, опубликовав кадры выступления своей супруги. На видео Алла Пугачева поет песню “Одуванчик” на символическом фоне: на заднем плане видно большой экран с синим небом, желтым полем и летящими одуванчиками. Собственно, видео вот:
Под постом некоторые жители России попытались пристыдить Максима Галкина, но он старался вежливо и по делу им отвечать. Выглядело это, например, так:
— Разочарована. Бог простит. Но судя по всему ваша карьера в России закончена…
— Нехудший конец для карьеры.
— Вас государство кормило с руки, а вы вот так отплатили… Не по-людски… В такое тяжёлое для всех время могли бы попридержать свои амбиции…
— Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на своё мнение, даже если оно государству не нравится.
— Бог тебя простит, а не народ!!!
— Ну уже немало.
Следующий диалог приведён без правок.
— Кто такой Галкин в мире да не кто особо. Для мира фамилии Нетребко и Гиргеев это имена и талантище и в такое трудное время не отступились от своей Родины. Гергеева уволили и Нетребко пока оставила карьеру. А вы что, пыль.
— Я не знаю, как эти вопросы для себя решают Гергиев и Нетребко, это их дело. Может, я и “пыль”, но я не хочу, чтобы погибали люди.
— У вас отец — российский офицер! Как вы можете в такой момент для страны провоцировать социум???
— Что Вы несёте?
— Вам больше бы понравилось если бы НАТО направило все свои пушки на Россию. И вы бы как и сейчас собрали бы свои манатки и съехали. Где тепло, хорошо и тихо.
— Промойте мозг колодезной водой.
В общем, Прощённое воскресенье не задалось.