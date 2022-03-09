ВИДЕО | “Промойте мозги”: Максим Галкин вступил в полемику с россиянами

На днях Галкин поздравил подписчиков в Instagram с Прощеным Воскресеньем, опубликовав кадры выступления своей супруги. На видео Алла Пугачева поет песню “Одуванчик” на символическом фоне: на заднем плане видно большой экран с синим небом, желтым полем и летящими одуванчиками. Собственно, видео вот:

Под постом некоторые жители России попытались пристыдить Максима Галкина, но он старался вежливо и по делу им отвечать. Выглядело это, например, так:

— Разочарована. Бог простит. Но судя по всему ваша карьера в России закончена…

— Нехудший конец для карьеры.

— Вас государство кормило с руки, а вы вот так отплатили… Не по-людски… В такое тяжёлое для всех время могли бы попридержать свои амбиции…

— Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на своё мнение, даже если оно государству не нравится.

— Бог тебя простит, а не народ!!!

— Ну уже немало.

Следующий диалог приведён без правок.

— Кто такой Галкин в мире да не кто особо. Для мира фамилии Нетребко и Гиргеев это имена и талантище и в такое трудное время не отступились от своей Родины. Гергеева уволили и Нетребко пока оставила карьеру. А вы что, пыль.

— Я не знаю, как эти вопросы для себя решают Гергиев и Нетребко, это их дело. Может, я и “пыль”, но я не хочу, чтобы погибали люди.

— У вас отец — российский офицер! Как вы можете в такой момент для страны провоцировать социум???

— Что Вы несёте?

— Вам больше бы понравилось если бы НАТО направило все свои пушки на Россию. И вы бы как и сейчас собрали бы свои манатки и съехали. Где тепло, хорошо и тихо.

— Промойте мозг колодезной водой.

В общем, Прощённое воскресенье не задалось.