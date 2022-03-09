Разное
09.03.2022, 12:30

Самые хитрые россияне попытались втридорога продать “последнюю” еду из Макдональдс

 
FILE PHOTO: People enter a McDonald's restaurant in Moscow
FILE PHOTO: People enter a McDonald's restaurant in Moscow
Foto: TATYANA MAKEYEVA, REUTERS
Вчера “Макдональдс” присоединился к множеству западных компаний и объявил о приостановке своей деятельности в России. В связи с этим наиболее предприимчивые попытались заработать необычным способом: купить еды из “мака” в последний раз и перепродать через Интернет по гораздо более высоким ценам.

Выглядело это примерно так:

Конечно, это больше похоже на весёлый флеш-моб. Но как знать: возможно, кто-то и решил попрощаться с "маком", даже переплатив. Каково же было их удивление сегодня: рестораны продолжили работу в обычном режиме. Дело в том, что точной даты прекращения работы компания не назвала.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии