Самые хитрые россияне попытались втридорога продать “последнюю” еду из Макдональдс

Конечно, это больше похоже на весёлый флеш-моб. Но как знать: возможно, кто-то и решил попрощаться с "маком", даже переплатив. Каково же было их удивление сегодня: рестораны продолжили работу в обычном режиме. Дело в том, что точной даты прекращения работы компания не назвала.