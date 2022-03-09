09.03.2022, 12:30
Самые хитрые россияне попытались втридорога продать “последнюю” еду из Макдональдс
Foto: TATYANA MAKEYEVA, REUTERS
Вчера “Макдональдс” присоединился к множеству западных компаний и объявил о приостановке своей деятельности в России. В связи с этим наиболее предприимчивые попытались заработать необычным способом: купить еды из “мака” в последний раз и перепродать через Интернет по гораздо более высоким ценам.
Выглядело это примерно так:
Конечно, это больше похоже на весёлый флеш-моб. Но как знать: возможно, кто-то и решил попрощаться с "маком", даже переплатив. Каково же было их удивление сегодня: рестораны продолжили работу в обычном режиме. Дело в том, что точной даты прекращения работы компания не назвала.