Фанаты Наташи Королевой подозревают, что и она “сбежала” из России

По информации телеканала, певица уже более недели не ведет свой Instagram, хотя до этого активно публиковала посты в социальной сети и общалась с поклонниками. Подписчики знаменитости обеспокоены ее исчезновением.

В Сети появились предположения, что Королева могла улететь в США к своей матери Людмиле Порывай, которая уже много лет живет с успешным бизнесменом и получает американскую пенсию.

Журналисты пытались связаться с певицей и позвонили по номеру ее телефона, но абонент оказался «недоступным». Представители СМИ подчеркнули, что подобный исход возможен в двух вариантах: Королева могла отключить телефон из-за большого количества звонков или действительно покинула границы Российской Федерации.

Наташа Королева родилась в творческой семье, посвятившей себя музыке. Ее мать Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины, занимавшая должность дирижера хоровой капеллы, а отец пел в академическом хоре.