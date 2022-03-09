ВИДЕО | “Позора с себя не смоете”: Алексей Кортнев жестко обратился к российским властям

Смелое заявление артиста появилось на YouTube-канале Odesa Film Studio. В своей речи Кортнев вспомнил аннексию Крыма в 2014-м, повышение пенсионного возраста и вторжение российских войск на Донбасс.

Музыкант уверен, что президент-диктатор за счет войны в Украине пытается удовлетворить свои имперские амбиции, а его обращение к народу о восстановлении исторической справедливости и спасение украинцев от “киевской хунты и неонацистов“ — это прикрытие.

“Мы категорически осуждаем военную агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые вдобавок еще приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране”, — начал певец.

Кортнев предложил россиянам вспомнить, как часто Путин лгал им с экранов телевизоров. Он также убежден, что власти РФ выжидали удобного момента, чтобы напасть на Украину, когда закончится олимпиада.

“Сначала они твердили, что не собираются присоединять Крым. Заявляли: “Зачем нам это! Это даже не входит в круг рассмотрения”. Примерно через год его аннексировали. Потом врали, что не будет повышения пенсионного возраста. Сейчас это кажется такой мелочью уже. И, конечно, повысили. А затем долго и изощренно врали, что не будут вторгаться в Украину, еще даже так мерзко подхихикивали: ну и где же наше вторжение? А сами просто выжидали, когда закончится олимпиада”, — напомнил артист.

Кортнев отметил, что из-за жестоких действий Путина и его сторонников Россия будет оторвана от всего цивилизованного мира. Он призвал власть прекратить так называемую “спецоперацию”, за которой прячется убийство мирных жителей и тотальное разрушение населенных пунктов.