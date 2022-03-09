Новые “заочные арестанты”: какие артисты выступили в поддержку российской армии
Как и всё российское общество, арт-тусовка поделилась на два лагеря. Одни ужасаются происходящим в Украине и требуют остановить войну. Другие поддерживают “спецоперацию”. Есть и третья группа: они стараются молчать, но так или иначе выбор делать приходится. Даже концерт в честь 8 Марта стал одним из поводов для этого.
8 марта в Москве в “Музее Победы” состоялся большой концерт в честь женщин-военнослужащих. Однако в этом году он приобрел новое значение — звезды выступали под лозунгами “Vерим и ждем” и “МыZaМир”. А сейчас в России латинские буквы V и Z — символы поддержки “спецоперации”. Главное — не перепутать: “за мир“ — это экстремизм и предательство Родины, “zа мир“ — одобрение “не войны” и патриотизм.
Среди артистов, которые спели на концерте: Григорий Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков, дуэт “Непара”, группа “Земляне”, Александр Маршал, а также женские музыкальные коллективы “Фабрика” и “Блестящие”.
Большинство из них никак не прокомментировало “спецоперацию” ни на концерте, ни в соцсетях, отдав предпочтение позиции “культура вне политики”. Кто-то и вовсе закрыл профили в Instagram, чтобы избежать негативных комментариев от той или иной части интернет-пользователей. И возможно, некоторые из них действительно рады были бы быть вне политики, но это, кажется, уже неVоZможно даже в Международный женский день.
Похоже, украинская прокуратура увеличит число арестованных заочно или объявленных в розыск российских звёзд. Первыми в списке "арестантов" оказались Никита Михалков и Николай Басков.