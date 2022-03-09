Eesti Kontsert организует благотворительный концерт в поддержку Украины

“Задумка подготовить концерт на тему “Шостакович и Сталин” появилась давно. К сожалению, история повторяется во всей своей неприглядности. Зло и несправедливость на данный момент актуальнее, чем кто-либо мог предположить”, — отметила генпродюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон,

В воскресенье, 13 марта, в 17:00 в концертном зале “Эстония” Юули Лилль, Теодор Синк и Кадри-Анн Сумера раскроют взаимосвязи между властью и духом через призму музыки Шостаковича. В роли комментатора выступит историк Яак Юске.

Бесплатный билет на благотворительный концерт “Шостакович и Сталин” можно приобрести через систему Piletilevi. На месте будет возможность сделать пожертвование наличными в пользу MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.