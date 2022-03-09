09.03.2022, 21:30
Eesti Kontsert организует благотворительный концерт в поддержку Украины
Pressifoto
Первый концерт из цикла “Власть и дух” посвящен Украине и украинской культурной интеллигенции, страдающей от российской агрессии. Благотворительный музыкальный вечер “Шостакович и Сталин” состоится 13 марта в концертном зале “Эстония”. Вход — свободный. Посетители смогут сделать пожертвования в пользу Украины.
“Задумка подготовить концерт на тему “Шостакович и Сталин” появилась давно. К сожалению, история повторяется во всей своей неприглядности. Зло и несправедливость на данный момент актуальнее, чем кто-либо мог предположить”, — отметила генпродюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон,
В воскресенье, 13 марта, в 17:00 в концертном зале “Эстония” Юули Лилль, Теодор Синк и Кадри-Анн Сумера раскроют взаимосвязи между властью и духом через призму музыки Шостаковича. В роли комментатора выступит историк Яак Юске.
Бесплатный билет на благотворительный концерт “Шостакович и Сталин” можно приобрести через систему Piletilevi. На месте будет возможность сделать пожертвование наличными в пользу MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.