Писательница Елена Скульская: "Никто не может требовать героизма от другого человека"

Наша страна ассоциируется не только с Арво Пяртом, но и с Эри Класом, Георгом Отсом, многими учеными, художниками, писателями, например, с Яаном Кроссем, которого читают во всем мире, пять раз выдвигали на Нобелевскую премию и которому мы недавно открыли памятник. Когда-то он в шутливом разговоре сказал мне, что если бы ему еще при жизни поставили памятник, то пусть бы он стоял под окном, чтобы не нужно было к нему далеко ходить, а можно было бы просто кивнуть утром из окна; да и жену, обожаемую Эллен Нийт, можно было бы спокойно оставлять дома одну — “Каменный гость” приглядывал бы за ней.

Но у каждого народа есть свои горькие печальные страницы, когда его страна и его язык ассоциируется с чем-то постыдным и ужасным. И в тяжелые для русского языка дни я хочу прокричать: русский язык — это, прежде всего, язык тех героев, которые выходят на Невский проспект с лозунгами “Нет войне!”, именно героев, потому что в отличие от нас, которым ничем не грозит митинг на площади Свободы, тех, кто выходит на Невский, арестовывают и сажают в тюрьмы. Русский язык — это язык лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова и сотрудников его “Новой газеты”, которая пишет правду о том, что происходит в Украине, это язык закрытого телеканала “Дождь” и радио “Эхо Москвы”, это язык литературных журналов “Звезда”, “Дружба народов”, где печатаются лучшие русские писатели.