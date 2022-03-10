Когда кончится кризис? Отвечают Тамара Глоба и Зираддин Рзаев

Финалист “Битвы экстрасенсов” Зираддин Рзаев уверяет, что все наладится, правда, ждать придется два или, в крайнем случае, три года. Причем кризис будет переживать не только Россия, но и весь мир.

“Курс доллара стабилизируется в течение трех месяцев… С июня начнется экономический подъем у людей, которые занимаются внутренним производством. Совет — максимально стремиться развивать производство”, — заявил эзотерик.

Зираддин считает, что наиболее благоприятное время для отпуска наступит после июня. Россияне смогут отдохнуть в восточных странах: Турция, Египет, ОАЭ и другие.

Примерно такие же прогнозы дает Тамара Глоба, астролог шоу “Давай поженимся!”. Она обозначила сроки окончания мирового экономического кризиса — два с половиной года.

“В марте придут возможности соглашений, несмотря на активные действия — это все-таки и период активных миротворческих переговоров, которые впоследствии (уже в апреле) принесут результат в виде активных миротворческих позиций. Май — период разногласий и сил, которые захотят навредить шаткому хрупкому миру, установившемуся в этот период или намеченному как мирное урегулирование. Летний период — время паузы”, — говорит экс-супруга Павла Глобы.

А вот Василиса Володина ещё год назад озвучивала не самое позитивное развитие событий. “Экономически 2021 и 2022 годы связаны. Они покажут последствия происходившего во всей красе, и говорить об экономической стабильности в мире вообще нигде не приходится. Россия интегрирована в мировые процессы, но живет, повинуясь еще и своим собственным циклам. Пик нашего благосостояния при существующей формации был достигнут в 2007-м, с того момента до 2025 года все съезжает вниз. Сложно воспринять, что это 18 лет. Неприятно, страшно по-человечески, что ты живешь, и лучше не будет. Объективно мы живем в ситуации, когда экономические и политические формации исчерпали свой ресурс. Надо, чтобы базисные законы экономические поменялись, но это раньше 2025 года не произойдет”, — говорила Володина.

Как видим, все трое ориентируют на 2025 год. Осталось дожить до него.