10.03.2022, 10:50
Не то чтобы уехал... Директор Леонтьева прокомментировал новость об эмиграции певца
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Директор певца Валерия Леонтьева в беседе с Telegram-каналом “Звездач” уточнил, что музыкант не точно бы уехал из России из-за начинающегося кризиса. Просто он и так практически не живет в России. По словам Бориса Чигирева, нет ничего удивительного в том, что Леонтьев находится в США.
“Что удивительного в поездке Валерия Леонтьева в Америку? Дело в том, что Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет”, — пояснил Чигирев.
Он добавил, что Леонтьев редко находится в России. Музыкант приезжает в родную страну только ради концертов или гастролей. Чигирев уточнил, что они не планировали гастролей до марта, так как не знали, снимут ли в России коронавирусные ограничения.