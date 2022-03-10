Не то чтобы уехал... Директор Леонтьева прокомментировал новость об эмиграции певца

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Директор певца Валерия Леонтьева в беседе с Telegram-каналом “Звездач” уточнил, что музыкант не точно бы уехал из России из-за начинающегося кризиса. Просто он и так практически не живет в России. По словам Бориса Чигирева, нет ничего удивительного в том, что Леонтьев находится в США.