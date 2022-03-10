ВИДЕО | “Разберемся, богохульник”: Алла Пугачева ответила священнику, который обрадовался ее отъезду из России

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“Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал”, — заявил священник РПЦ Андрей Ткачёв. Вот такие маленькие радости бывают. Но и Пугачёва молчать не стала.