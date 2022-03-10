Елена Яковлева не может похоронить умершего в Украине отца

Елена Яковлева крайне редко высказывается на политические темы. Вместо этого она предпочитает говорить о творчестве и карьерных планах. Вот только на этот раз звезда решила призвать власть имущих к немедленному открытию гуманитарных коридоров на Украине. Требование Яковлевой связано с личной трагедией.

“Дайте возможность похоронить моего отца. Откройте гуманитарные коридоры! Откройте проходы хотя бы для детей и их мамочек. Я понимаю, как это все ужасно для мамочек с детьми”, — поделилась переживаниями артистка.

При этом Яковлева не стала пояснять, что именно произошло с близким человеком. Не уточнила она и день, когда отец скончался. Напомним, что Елена Алексеевна выросла в Харькове. Именно этот город сильнее всех пострадал в результате военных действий.

Власти России и Украины уже несколько дней пытаются организовать безопасные гуманитарные коридоры. Ранее несколько тысяч людей все-таки смогли покинуть города, но уехать удалось далеко не всем. Режим тишины то и дело прерывается, и обе стороны обвиняют в этом противоположную.