Олег Газманов меж двух огней: против него ополчились и в России, и в Украине
Помните, был такой коронавирус? С ним боролись при помощи вакцинации. И против неё активно выступала некоторая часть общества, которая была прозвана антиваксерами. О них и высказался в одном из интервью Олег Газманов: “Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества”. Как именно их нужно “удалять”, главный есаул российской эстрады не пояснил, зато один из потенциально “удалённых” обиделся и написал по этому поводу заявление в полицию.
Теперь артиста проверяютпо статье “Возбуждение ненависти либо вражды по принадлежности к какой-либо социальной группе”.
Впрочем, в России Газманову теперь вряд ли что-то действительно угрожает.
Кстати, на днях в Интернете распространился слух, что Газманов пытается получить израильское гражданство. Сам певец опроверг эту информацию, а подтвердить её в свою очередь пока никто не смог.