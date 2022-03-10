Олег Газманов меж двух огней: против него ополчились и в России, и в Украине

Помните, был такой коронавирус? С ним боролись при помощи вакцинации. И против неё активно выступала некоторая часть общества, которая была прозвана антиваксерами. О них и высказался в одном из интервью Олег Газманов: “Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества”. Как именно их нужно “удалять”, главный есаул российской эстрады не пояснил, зато один из потенциально “удалённых” обиделся и написал по этому поводу заявление в полицию.