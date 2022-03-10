Шоубиз
10.03.2022, 15:30

Олег Газманов меж двух огней: против него ополчились и в России, и в Украине

 
ФОТО: screenshot - youtube
Недавно Олега Газманова заочно арестовал украинский суд за негативные высказывания о политической ситуации. Также компанию музыканту составляет режиссёр Никита Михалков и певец Николай Басков. Но параллельно Газманова “догнала” жалоба и из России.

Помните, был такой коронавирус? С ним боролись при помощи вакцинации. И против неё активно выступала некоторая часть общества, которая была прозвана антиваксерами. О них и высказался в одном из интервью Олег Газманов: “Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества”. Как именно их нужно “удалять”, главный есаул российской эстрады не пояснил, зато один из потенциально “удалённых” обиделся и написал по этому поводу заявление в полицию.

Теперь артиста проверяютпо статье “Возбуждение ненависти либо вражды по принадлежности к какой-либо социальной группе”.

Впрочем, в России Газманову теперь вряд ли что-то действительно угрожает.

Кстати, на днях в Интернете распространился слух, что Газманов пытается получить израильское гражданство. Сам певец опроверг эту информацию, а подтвердить её в свою очередь пока никто не смог.

RusDelfi
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