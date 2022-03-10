“Аквариум” приостанавливает концертную деятельность

До этого группе пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов. Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь.

Юбилейный тур группы “Аквариум 50” начался в октябре 2021 года, с тех пор артисты побывали уже в 10 городах, дважды выступили в Лондоне. Последний концерт состоялся в Санкт-Петербурге 23 февраля 2022 года. А уже на следующий день многим стало не до музыки.