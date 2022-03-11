Недолго музыка играла: Шнуров объявил о “самоустранении” с поста генпродюсера RTVI

На сайте канала было опубликовано обращение Шнурова, в котором он объявил о “самоотстранении” с поста и временном прекращении сотрудничества с RTVI.

“Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом”, — говорится в сообщении.

Также на сайте телеканала опубликован ответ коллеги Шнурова, главного исполнительного директора Ольги Пивень.

“Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях”, — отреагировала Пивень на заявление артиста.

Какие именно политические особенности взглядов у Шнурова (и на какой момент времени) — не уточняется. На сегодня они примерно таковы (осторожно, ненормативная лексика):



