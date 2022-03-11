ВИДЕО | Олег Газманов клянется, что не оформлял израильское гражданство
На днях Олега Газманова заподозрили в желании покинуть Россию и навсегда поселиться в Израиле. Пишут, что артист хочет получить двойное гражданство, которое дает ему возможность беспрепятственно посещать страну в любое удобное ему время, — напоминает Woman.
Представители Газманова все эти предположения опровергали: “Это очередная фейковая история. Сейчас в Telegram-канале любой может написать что угодно. Никаких предпосылок для того, чтобы он захотел гражданство Израиля, нет”.
Спустя пару дней и сам артист опубликовал большое видео, где объяснился перед соотечественниками. “Распространились слухи, что МВД заинтересовались мной по поводу моего высказывания про антиваксеров. Но я здесь и никто меня не арестовывает… В том числе появились сообщения, что у меня есть двойное гражданство и уехал в Израиль. Нет, друзья мои, я в России. Я дома. Я сочиняю свою музыку и работаю дома”, — обратился Олег Газманов к своим поклонникам.
Газманов добавил, что совсем скоро отпразднует день рождения любимой супруги Марины. В планах семьи была поездка на Ямайку, которую пришлось отменить. “Она об этом мечтала и я тоже очень хотел это сделать. Но в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно. Мне не хочется давать повод нашим и зарубежным СМИ говорить о том, что я покинул страну. Поэтому я никуда не уезжаю… Я хочу огородить мою семью”, — объяснил певец.