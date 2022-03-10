Умер солист “Отпетых мошенников” Вячеслав Зинуров, он же Том Хаос

По словам представителей музыканта, на 10 марта у Зинурова было запланировано два интервью, но днем он перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что наиболее вероятная причина смерти — самоубийство.

Бывший коллега Зинуров по группе Гарик Богомазов комментировать произошедшее отказался.

Петербургская группа “Отпетые мошенники”, была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Массовому слушателю группа известна благодаря хитам “Всяко-разно”, “А у реки”, “Девушки бывают разные” и “Люби меня люби”.

Группа “Отпетые мошенники” прекратила свое существование в августе 2021 года из-за серьезных разногласий внутри коллектива. По словам Зинурова, конфликт произошел из-за нечестного распределения гонорара. Эфир программы "Звёзды сошлись" с рассказом об этом вышел на днях на НТВ.