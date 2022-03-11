Владимир Жириновский пришел в себя после двухнедельной комы
Больше месяца Владимир Жириновский находится в реанимации. 26 февраля политика подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Сегодня СМИ сообщили, что лидер ЛДПР пришел в себя. Говорят, он уже ознакомился с новостями и начал раздавать какие-то поручения.
“Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы”, — сообщил источник. Хотя ещё два дня назад сообщения были об ухудшении его состояния.
Напомним, Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу ещё 2 февраля. До сегодняшнего дня состояние 75-летнего политика оценивалось как тяжелое. Владимир Вольфович, привившийся, по его словам, аж восемь раз, заразился коронавирусом в конце января, но до последнего скрывал недуг, чтобы не дискредитировать вакцинацию. По данным медиков, у председателя ЛДПР было поражено 50–75% легких.
Добавим, что оптимисты полагали, что последние недели весь мир жил всего лишь в коматозном сне Жириновского. Похоже, это всё-таки был не сон...