Владимир Жириновский пришел в себя после двухнедельной комы

“Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы”, — сообщил источник. Хотя ещё два дня назад сообщения были об ухудшении его состояния.

Напомним, Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу ещё 2 февраля. До сегодняшнего дня состояние 75-летнего политика оценивалось как тяжелое. Владимир Вольфович, привившийся, по его словам, аж восемь раз, заразился коронавирусом в конце января, но до последнего скрывал недуг, чтобы не дискредитировать вакцинацию. По данным медиков, у председателя ЛДПР было поражено 50–75% легких.

Добавим, что оптимисты полагали, что последние недели весь мир жил всего лишь в коматозном сне Жириновского. Похоже, это всё-таки был не сон...