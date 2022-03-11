84-летняя звезда советского кино Ада Роговцева рассказала, как помогает украинской армии
Советская и украинская актриса Ада Роговцева призналась, что на время войны обустроила свой дом как “штаб” для украинских военных, куда они приходят помыться, постирать свои вещи и поесть, — пишут Novyny.live. Об этом артистка рассказала во время Национального телемарафона.
“Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье. Они приносят в пакетике мокрые носки, так я им с такой радостью отдаю эти чистые носки. Я их кормлю. Пока у меня что-то было, варила свое. А теперь мне приносят: суп стоит, каша, картофель, все готово. Вареников сегодня передали. Я слежу, чтобы они, когда зашли в дом, им было и чисто, и сытно”, — рассказала Ада Николаевна.
По словам Рогоцевой, ночью, когда она одна сидит в подвале, ей страшно. А вот днем, когда она постоянно чем-то занята, время бежит очень быстро. Кроме того, актриса призналась, что гордится украинскими солдатами и народом — мужественным и прекрасным.