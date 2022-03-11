Иван Ургант покинул Россию. Но пишет, что вернется

Любопытно, что если даже он и вернётся, часть зрителей об этом не узнает — по крайней мере, из того же источника. Сегодня принято решение заблокировать Инстаграм на территории России. Также собирались “забанить” и Фейсбук, но затем вспомнили, что формально его “отключили” от России ещё неделю назад (что, впрочем, совершенно не мешает россиянам продолжать им пользоваться).