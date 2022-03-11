Иван Ургант покинул Россию. Но пишет, что вернется
В конце февраля шоу “Вечерний Ургант” приостановило свою работу на Первом канале. По официальной версии — “не до шуток сейчас”. Но в Сети стали поговаривать, что шоу закрыли за пацифизм. А сегодня журналисты сообщили о возможной эмиграции Урганта.
Иван Ургант вместе с дочерями и супругой улетел в Израиль. В 2018 году телеведущий получил израильское гражданство, поэтому вариант отъезда именно туда и навсегда вполне возможен.
“Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь”, — написал сам ведущий в Инстаграм.
Любопытно, что если даже он и вернётся, часть зрителей об этом не узнает — по крайней мере, из того же источника. Сегодня принято решение заблокировать Инстаграм на территории России. Также собирались “забанить” и Фейсбук, но затем вспомнили, что формально его “отключили” от России ещё неделю назад (что, впрочем, совершенно не мешает россиянам продолжать им пользоваться).