Сегодня состоится долгожданный финал шоу “Народ поет”: Нарва vs Кохтла-Ярве

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.

Подробнее, как проходит голоcование.

Bliss - это вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве, который специально для шоу “Народ поет” стал еще и инструментальным. Изначально это три вокалистки: Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту.

Bliss: Екатерина Минаева (вокал), Анастасия Хрисанфова (вокал), Кяролин Кивесту (вокал), Павел Клишин (бас-гитара), Алексей Беляев (перкуссия), Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (ударные) Урмас Рятсеп (саксофон). В финале вместе с ансамблем Bliss выступит также виолончелистка Ольга Раудонен.

Pale Alison - это молодой рок-коллектив из Нарвы. Одна из солисток и одновременно гитаристка группы Эвелина Кооп еще учится в школе. Pale Alison: Эвелина Кооп (вокал, гитара), Елизавета Андержанова (вокал), Арсений Алексеев (гитара), Николай Рудаков (бас-гитара), Андрес Нарусон (ударные).

Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

Жюри в студии: теле- и радиоведущий, певец Максим Милованов и педагог по вокалу, и руководитель вокальной студии DeLight, член жюри многих европейских конкурсов вокалистов Елена Савчук.