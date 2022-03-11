Эстонский национальный музей поддерживает Украину и украинцев

С сегодняшнего дня на постоянно действующей выставке “Встречи” (Kohtumised) открыта витрина “Слава Украине” (Au Ukrainale), где посетители могут увидеть содержащиеся в коллекциях ЭНМ украинские предметы. Там представлены индивидуальные предметы: например, коробка в форме утки, принадлежавшая родившейся в Крыму Паулине Алликас, или изумительные покрашенные и украшенные пасхальные яйца. А также украинские товары широкого потребления.

Посетители ЭНМ могут различным образом содействовать обеспечению гуманитарной помощи в Украине. Магазин и справочный стол музея на месте выдают пожертвовавшим Эстонскому Красному Кресту нагрудную ленточку цветов флага Украины.

Начиная с этой недели беженцы из Украины могут посещать выставки музея бесплатно. Работники музея готовы организовывать для них экскурсии по музею и культурные программы. Украинские общины могут организовывать в здании музея мероприятия и/или встречи. Эстонский национальный музей предоставляет свои залы и техническую поддержку тем организаторам мероприятий, которые с помощью своих мероприятий или доходов от этих мероприятий хотят поддержать Украину и украинцев.

Также ЭНМ поддерживает связь с городом Тарту и предоставил паре семей беженцев помещения для проживания на мызе Раади. Кроме того, музей сообщил о своей готовности принять военных беженцев на работу в ЭНМ.

“Мы хотим использовать все свои возможности для оказания помощи беженцам из Украины. Возможно, кто-то из них пополнит ряды наших коллег, чему мы будем рады. Например, они могли бы помогать нам переводить тексты выставок на украинский язык или подготавливать выставки и мероприятия”, — добавила директор Эстонского национального музея Керту Сакс.

Кроме того, для беженцев в музее будет предусмотрена возможность пользования компьютерами и при необходимости будет организовано питание.