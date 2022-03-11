Последняя переписка и вероятные причины самоубийства Тома Хаоса из “Отпетых мошенников”

“Слава очень добрый, творческий. Все время работы в коллективе его обманывали с гонорарами, поэтому он ушел. Он пытался с ними разговаривать. Потом просто началась травля, когда Слава поднял вопрос по поводу финансов. Их это очень сильно разозлило, что он сор из избы выносит. Видимо, решили устроить ему травлю, чтобы он молчал и боялся. Жена Аморалова смонтировала и слила в Сеть ролик, где якобы Слава нелестно отзывается о детях-инвалидах. Он очень сильно переживал”, — рассказала Виктория Богомазова.

Зинуров не стал дожидаться, пока ему укажут на дверь, и покинул группу сам в августе 2021 года. В своих соцсетях он рассказывал, что сделал это из-за обмана в коллективе. Аморалов быстро нашел замену и продолжил выступать, а вопросы поклонников “Где Хаос?” игнорировал. Сам Вячеслав решил начать сольную карьеру, давал концерты, выступал как диджей. Виктория рассказала Super, что даже после ухода из “Отпетых мошенников” Хаоса не оставили в покое: его травили и не давали спокойно работать.

Виктория с супругом убеждены, что Вячеслава до этого довел солист “Отпетых мошенников” Сергей Аморалов. Девушка рассказала, что все началось в 2011 году, когда Аморалов по одному начал выживать участников из группы. Сначала, по ее словам, он якобы выгнал Гарика Богомазова под предлогом, что он пьет. Тогда ему на смену пришел Андрей Репников, но в 2016 году певец попал в страшное ДТП, а после реабилитации обратно его уже не ждали. Следующим на очереди, как говорит Богомазова, был Том Хаос.

Жена бывшего участника группы Гарика Богомазова подтвердила, что певец покончил с собой, и рассказала, кого они с мужем считают виновным в смерти их друга. “Слава не выдержал психологической атаки, его, к сожалению, больше нет с нами. Это не фейк, это самоубийство. Дело в том, что его просто довели до этого. Я думаю, что был какой-то либо звонок, либо сообщение. Сейчас семья с полицией будут смотреть телефон. Сережа нечестно поступил с ним”, — сообщила она.

В феврале этого года Виктория объявила в своих соцсетях, что спустя 10 лет Гарик и Том воссоединились. Коллеги начали активно развиваться и работать, однако, по словам Богомазовой, Сергей Аморалов вместе со своей супругой Марией начали всячески вставлять им палки в колеса: запрещали исполнять песни “Отпетых мошенников”, выступать под этим брендом, переманивали клиентов и срывали концерты. Свои действия они объясняли тем, что все права на группу принадлежат Аморалову.

“У них позиция такая, что бренд наш, оспорить это нельзя, мы начали поднимать этот вопрос с юристами и в СМИ. — говорит Виктория. — Это все юридически незаконно, группа существовала с 96-го года, бренд зарегистрировала компания, которая не выполнила перед ребятами никаких обязательств. Они не давали на регистрацию никакого согласия письменно. Но как-то решил Style Records этот вопрос, и зарегистрировали. Когда в 2011 году Гарик ушел, после этого каким-то образом номинальный директор предложил Аморалову выкупить этот бренд. У Славы не было ИП, а у Сережи было оно открыто. Надо было оформлять именно на ИП. Тогда Слава сказал: “Да, конечно, надо работать, выкупать бренд, не вопрос — давай на тебя”. Естественно, никаких бумаг не взял”.

Вскоре организаторы концертов Гарика и Тома Хаоса начали отказывать им в сотрудничестве — по словам Виктории, этому тоже виной Сергей Аморалов. “Они обзванивали все площадки и говорили: “Не берите их, берите нас. Вам писать нельзя нигде “Отпетые мошенники”, мы правообладатели”. Поэтому мы и начали все это в СМИ поднимать. Очень большой прессинг был по концертам со стороны группы. Потом ребятам (Славе и Гарику) из-за претензионных писем Аморалова организаторы начали отменять концерты. Они говорили, им не нужны проблемы. “Экс” писать они не хотят, а от “Отпетых мошенников” им приходят письма. Сережа отмалчивался, писала его жена, мол, придумайте название своему проекту, пишите свои песни, вы никакого отношения к бренду “Отпетые мошенники” не имеете”.

Виктория рассказывает, что, несмотря на все трудности, они с Гариком старались всячески поддерживать Тома: они вместе строили творческие планы, договаривались о съемках и фотосессиях, обещали быть рядом. Сам Хаос делился с подписчиками в Инстаграме радужными планами на 2022 год — писал, что хочет детей, много путешествовать и работать. “Слава переживал, что нет работы. Я сделала все, что могла, как директор. Его как отработанный элемент выбросили. Я считаю, что это только деньги, только жадность. Чтобы оставлять себе максимальное количество денег. У нас была съемка 9-го числа, последнее интервью мы отсняли, мы расстались, он на меня посмотрел, я ему сказала: “Слава, ты даже мысли не допускай, мы тебя не бросим”. Он переживал, что мы его бросим”.