“Страшный удар по репутации”: Борис Акунин прогнозирует распад России

Как уже сообщалось, Акунин вместе с Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым создали фонд “Настоящая Россия”, призвав помогать беженцам. В интервью он пояснил, что цель этого фонда — объединить и централизовать действия людей, которые помогают всем несогласным с российской властью.

Акунин также рассказал, что, по его мнению, будет происходить с Россией. Ранее он предполагал, что Путин, который очень следит за своим здоровьем, может прожить до 90-95 лет, а потом превратиться в какого-то “виртуального Путина”, которого будут делать по технологии deepfake. Но 24 февраля, считает писатель, Путин совершил ошибку: “Он перепилил сук, на котором он сидит. Дальше всё будет происходить, я уверен, гораздо быстрее, чем могло быть. Зависит от того, насколько и до какой степени эффективно Путину будет помогать блок системных либералов. Если бы они все нашли мужество оттуда уйти, этот блок бы возглавили какие-то припутинские болваны, и тогда все бы это развалилось гораздо быстрее”.

Акунин также прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что Россия на Украину не нападала: “Я с большим интересом послушаю Сергея Лаврова, когда он будет сидеть на скамье подсудимых как соучастник этого преступления. Я думаю, тогда он заговорит совсем по-другому. Думаю, что это неизбежно. Я думаю, что будет новая Россия и она не оставит поведение этого режима без последствий. Никто этого не будет делать, никому это не надо. Это проблема людей, живущих в России, проблема русских людей. Они должны решить ее сами. И они ее решат”.