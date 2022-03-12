Рэпер Фейс сообщил, что из-за войны не вернется в Россию

Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно ***** (плевать) на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом.

Исполнитель надеется, что когда-нибудь Россия станет “достойным государством”, а он вновь встретится со своей семьей и аудиторией в РФ.

И я верю, что это произойдет. Потому что нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими как я, а не за такими как вы. Будущее России это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России — это мысль и свобода. Будущее России — это мы.

А мог бы продолжать ронять запад…